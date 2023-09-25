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Ukrayna'dan sarsıcı iddia: Rusya’nın Karadeniz Filosu komutanı öldürüldü

Ukrayna'dan sarsıcı iddia: Rusya’nın Karadeniz Filosu komutanı öldürüldü

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Karadeniz Filosu Komutanı Viktor Sokolov'un geçtiğimiz hafta Kırım’da düzenlenen saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

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Ukrayna, Kırım Yarımadası’ndaki saldırıda Rus komutanın öldürüldüğünü iddia etti.

Ukrayna özel kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Filosu Komutanı Viktor Sokolov'un geçtiğimiz hafta Cuma günü Sivastopol şehrindeki karargaha düzenlenen füze saldırısında öldürdüğü belirtildi.

Açıklamada, komutanın da aralarında bulunduğu 34 kişinin öldürüldüğü, 105 Rus askerin ise yaralandığı aktarıldı. Ukrayna özel kuvvetleri, saldırı düzenlenen karargahın onarılamayacak durumda olduğunu kaydetti.

Rusya tarafından Ukrayna’nın iddiasına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, Rusya Savunma Bakanlığı saldırının ardından bir askerin kayıp olduğunu bildirmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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