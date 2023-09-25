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Samsun'da ahırda 11 buzağı boğularak telef edilmiş halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Samsun'da ahırda 11 buzağı boğularak telef edilmiş halde bulundu

SAMSUN'da Bafra ilçesinde bir ahırda 11 buzağı boğularak telef edilmiş halde bulundu.

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Fevzi Çakmak Mahallesi Huzur Sokak'ta büyükbaş hayvan yetiştiricisi Ramazan Çakmak, komşularının sesler geldiğini söylemesi üzerine hayvanlarını kontrol etmek için ahıra gitti.

Çakmak, 11 buzağıyı boğularak telef edilmiş halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Bafra Belediyesi Zabıta Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, buzağıların boğazından ısırılarak öldürüldüğü ve yaralandığı tespit edildi.

Çakmak, ahırın çevresinde komşularının sahipsiz köpekler gördüğünü aktardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinde komşularımız ahırın içinden gelen seslerden rahatsız olunca beni aradı, komşularımızın haber vermesi üzerine geldim. İçeriye girdiğimde, 15 buzağımdan 11'inin telef olduğunu, 4'ünün de yaralandığını gördüm. Henüz daha ne tür bir canlının zarar verdiğini bilmiyoruz. Komşularımız ahırın çevresinde 5-6 tane köpek görmüşler. Ahırın penceresinden girerek hayvanları boğazından boğmuşlar, benim devlet büyüklerimizden isteğim konunun araştırılması, nasıl bir canlının zarar verdiğini merak ediyorum. Zararımız büyük, yetkililerimizden yardım etmelerini bekliyorum."

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