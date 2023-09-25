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Garip seslerin geldiği çukurdan aniden bir el uzandı! Fransız maceracı 3 gün sonra tesadüfen bulundu

Garip seslerin geldiği çukurdan aniden bir el uzandı! Fransız maceracı 3 gün sonra tesadüfen bulundu

Tekirdağ Çorlu’da domuz avına çıkan avcıların fark ettiği, maden sahasında yaklaşık 3 gündür mahsur kalan Fransız gezgin, itfaiye tarafından bitkin vaziyette sağ kurtarıldı. Avcılardan biri yaşadıklarını bakın nasıl anlattı...

Garip seslerin geldiği çukurdan aniden bir el uzandı! Fransız maceracı 3 gün sonra tesadüfen bulundu

Yenice kırsalında domuz avına çıkan Hüseyin Destegül ve arkadaşı Erdi Toprak, maden sahasından sesler duydu. Kedi sesleri geldiğini zannettikleri yere doğru yaklaşan avcılar, çukurdan bir el uzatıldığını gördü. 

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Garip seslerin geldiği çukurdan aniden bir el uzandı! Fransız maceracı 3 gün sonra tesadüfen bulundu

Maden sahası içinde bir vatandaşın mahsur kaldığını fark eden avcılar, jandarma, itfaiye ve sağlık birimini arayarak yardım talebinde bulundu.

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Garip seslerin geldiği çukurdan aniden bir el uzandı! Fransız maceracı 3 gün sonra tesadüfen bulundu

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 gündür düştüğü yerde mahsur kalan Fransız gezgin Marie Laure’yi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası kurtardı.

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Garip seslerin geldiği çukurdan aniden bir el uzandı! Fransız maceracı 3 gün sonra tesadüfen bulundu

Bitkin durumdaki 61 yaşındaki Fransız kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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