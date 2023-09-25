Cihat Yaycı Paşa FETÖ’nun yeni hain planını açıklıyor

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı Paşa, İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın YouTube'daki canlı yayınında FETÖ'nün yeni hain planlarını açıklıyor.

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Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı Paşa, geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün yeniden harekete geçtiğini ve Türkiye'de iç savaş çıkarma planlarının olduğunu söylemişti. Bu sözlerin ardından FETÖ'cü Emre Uslu, Twitter hesabından "Yine yeşillendi fındık dalları" diye bir paylaşım yaparak Cihat Yaycı Paşa'yı adeta doğruladı ve yine bir hainlik peşinde olduklarının sinyalini verdi.

Cihat Yaycı Paşa, FETÖ'nün yeni hain planlarını İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın YouTube'daki canlı yayınında açıklıyor.