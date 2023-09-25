BIST 8.305
DOLAR 27,22
EURO 28,83
ALTIN 1.678,43
HABER /  GÜNCEL

Alanya'da paraşüt kazasında ağır yaralanan pilot hayatını kaybetti

Alanya'da paraşüt kazasında ağır yaralanan pilot hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde Belarus uyruklu turistin öldüğü yamaç paraşütü kazasında ağır yaralanan yamaç paraşütü pilotu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Abone ol

Yamaç paraşütünün atlayıştan bir süre sonra irtifa kaybederek ağaçlık alana düşmesi sonucu ağır yaralanan pilot Ahmet Şimşek, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yamaç paraşütü pilotu Ahmet Şimşek ve Belarus uyruklu D.S. dün yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yapmak için Dinek Mahallesi'ndeki 800 metrelik Yassıtepe'den atlayış yapmış, havada süzülen paraşütçüler bir süre sonra ağaçlık alana düşmüştü. Kazada Belarus uyruklu turist hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Şimşek hastaneye kaldırılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cihat Yaycı Paşa FETÖ’nun yeni hain planını açıklıyor
Cihat Yaycı Paşa FETÖ’nun yeni hain planını açıklıyor
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan "dijital para" açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan "dijital para" açıklaması
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu'nun acı günü
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu'nun acı günü
Elazığ'da deprem konutlarında örnek daire tamamlandı: Teslim tarihi açıklandı
Elazığ'da deprem konutlarında örnek daire tamamlandı: Teslim tarihi açıklandı
Samsun'da ahırda 11 buzağı boğularak telef edilmiş halde bulundu
Samsun'da ahırda 11 buzağı boğularak telef edilmiş halde bulundu
Avrupa Merkez Bankası enflasyonun uzun süre yüksek kalmasını bekliyor!
Avrupa Merkez Bankası enflasyonun uzun süre yüksek kalmasını bekliyor!
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarının hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarının hakemleri açıklandı
Ukrayna'dan sarsıcı iddia: Rusya’nın Karadeniz Filosu komutanı öldürüldü
Ukrayna'dan sarsıcı iddia: Rusya’nın Karadeniz Filosu komutanı öldürüldü
Kastamonu'da defineciler suçüstü yakalandı!
Kastamonu'da defineciler suçüstü yakalandı!
Zelenskiy, ABD'nin M1 Abrams tanklarını teslim aldıklarını duyurdu!
Zelenskiy, ABD'nin M1 Abrams tanklarını teslim aldıklarını duyurdu!
Eskişehir’de orman yangını başladı
Eskişehir’de orman yangını başladı
CHP'de Cemal Canpolat adaylığını ilan edecek! Tarihi duyurdu
CHP'de Cemal Canpolat adaylığını ilan edecek! Tarihi duyurdu