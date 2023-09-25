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Hatayspor - Trabzonspor maçı (CANLI)
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor.Abone ol
HATAYSPOR 0-0 TRABZONSPOR (CANLI SKOR)
İLK 11'LER'
HATAYSPOR: Erce, Ghoulam, Burak, Kilama, Kamil, Massanga, Bashiru, Aburjania, Strandberg, Vindel, Lamkel.
TRABZONSPOR:Uğurcan, Benkovic, Baniya, Eren, Mehmet Can, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Onuachu.
STAT: Mersin Stadyumu
SAAT: 20.00
HAKEM: Burak Şeker
YAYIN: beIN Sports 1