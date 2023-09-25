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Hatayspor - Trabzonspor maçı (CANLI)

Hatayspor - Trabzonspor maçı (CANLI)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor.

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HATAYSPOR 0-0 TRABZONSPOR (CANLI SKOR)

İLK 11'LER'

HATAYSPOR: Erce, Ghoulam, Burak, Kilama, Kamil, Massanga, Bashiru, Aburjania, Strandberg, Vindel, Lamkel.

TRABZONSPOR:Uğurcan, Benkovic, Baniya, Eren, Mehmet Can, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Onuachu.

STAT: Mersin Stadyumu
SAAT: 20.00
HAKEM: Burak Şeker 
YAYIN: beIN Sports 1

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