Beşiktaş'ın stat isim sponsoru resmen duyuruldu!

Beşiktaş, isim ve reklam hakları için Tüpraş ile anlaşmaya vardığını KAP’a bildirdi.Abone ol
Beşiktaş, stadyum isim sponsorluğu için Tüpraş ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, isim ve reklam hakları için Tüpraş’la anlaşmaya varmıştır. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV’dir. 2024/25 ve 2025/26 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023/24 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır."