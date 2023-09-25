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Beşiktaş'ın stat isim sponsoru resmen duyuruldu!

Beşiktaş'ın stat isim sponsoru resmen duyuruldu!

Beşiktaş, isim ve reklam hakları için Tüpraş ile anlaşmaya vardığını KAP’a bildirdi.

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Beşiktaş, stadyum isim sponsorluğu için Tüpraş ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, isim ve reklam hakları için Tüpraş’la anlaşmaya varmıştır. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV’dir. 2024/25 ve 2025/26 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023/24 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır."

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