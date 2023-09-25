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Joe Biden'dan Nicol Paşinyan'a mektup: Yasını tutuyoruz

Joe Biden'dan Nicol Paşinyan'a mektup: Yasını tutuyoruz

Karabağ'dan çekilme kararı alan Ermenistan'a kabinesinden bir üye ve mektup yollayan ABD Başkanı Joe Biden, dayanışma mesajı verirken hayatını kaybeden Ermeniler için de yas tuttuklarını söyledi.

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Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da tam hakimiyet sağladı. Ermenistan'ın bölgedeki yasa dışı silahlı grupları tamamen silah bırakarak bölgeden çekilecek. Bu çekilme kararıyla birlikte binlerce Ermeni de bölgeden göç etmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Ermenistan ile askeri bir tatbikat yapan ABD, bu gelişmeler yaşanırken üst düzey bir heyetle Ermenistan'da...

Biden'dan Paşinyan'a mektup

ABD Başkanı Joe Biden, Ermenistan'a kabinesinin kilit üyelerinden Samantha Power'ı gönderdi.

Power, Ermenistan'a gelir gelmez Ermeni Lider Nicol Paşinyan ile bir araya geldi.

Görüşmede Power, Biden'ın mektubunu iletti.

Medya ile de paylaşılan mektupta dikkat çekici ifadeler vardı.

"Toprak bütünlüğü ve bağımsılzık"

Mektupta Paşinyan'a hitap eden Biden, Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne ve barışa dikkat çekerek, "Amerika Birleşik Devletleri'nin ve yönetimimin Ermenistan'ın sizin egemenliğinizi, bağımsızlığınızı, toprak bütünlüğünü ve demokrasiyi koruyan onurlu ve kalıcı bir bölgesel barış arayışına olan güçlü desteğini bizzat size iletmesini istedim." ifadelerini kullandı.

"Hayatını kaybeden Ermenilerin yasını tutuyorum"

Karabağ'da hayatını kaybeden Ermeniler için yas tuttuğunu belirten Biden, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsızlık Gününüzü kutlarken size ve Ermenistan halkına en iyi dileklerimi gönderiyorum. Bu yıl, bu gurur verici olayı anarken, aynı zamanda Dağlık Karabağ'da etnik Ermenilerin yakın zamanda hayatını kaybetmesinin de yasını tutuyoruz.

Siz ülkenizde demokrasinizi güçlendirmek ve mahallenizde istikrar aramak için çalışırken, ABD'nin Ermenistan'ın yanında durmaya devam edeceğine sizi temin ederim."

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