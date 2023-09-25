BIST 8.305
DOLAR 27,21
EURO 28,84
ALTIN 1.677,43
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Nahçıvan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Nahçıvan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Nahçıvan'dan ayrıldı.

Abone ol

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le baş başa görüşmesinin ardından Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı sonrasında Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak etti.

Temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Havalimanı'na geçti.

Erdoğan'ı havalimanından Aliyev ve öteki ilgililer uğurladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kremlin'den AB'ye uyarı, Türkiye'ye mesaj
Kremlin'den AB'ye uyarı, Türkiye'ye mesaj
Süper Lig'de flaş ayrılık!
Süper Lig'de flaş ayrılık!
Hatayspor - Trabzonspor maçı (CANLI)
Hatayspor - Trabzonspor maçı (CANLI)
Beşiktaş'ın stat isim sponsoru resmen duyuruldu!
Beşiktaş'ın stat isim sponsoru resmen duyuruldu!
ABD, Bob Menendez ve eşi Nadine Arslanian'ın rüşvet skandalı
ABD, Bob Menendez ve eşi Nadine Arslanian'ın rüşvet skandalı
Alanya'da paraşüt kazasında ağır yaralanan pilot hayatını kaybetti
Alanya'da paraşüt kazasında ağır yaralanan pilot hayatını kaybetti
Cihat Yaycı Paşa FETÖ’nun yeni hain planını açıkladı
Cihat Yaycı Paşa FETÖ’nun yeni hain planını açıkladı
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan "dijital para" açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan "dijital para" açıklaması
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu'nun acı günü
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu'nun acı günü
Elazığ'da deprem konutlarında örnek daire tamamlandı: Teslim tarihi açıklandı
Elazığ'da deprem konutlarında örnek daire tamamlandı: Teslim tarihi açıklandı
Samsun'da ahırda 11 buzağı boğularak telef edilmiş halde bulundu
Samsun'da ahırda 11 buzağı boğularak telef edilmiş halde bulundu
Avrupa Merkez Bankası enflasyonun uzun süre yüksek kalmasını bekliyor!
Avrupa Merkez Bankası enflasyonun uzun süre yüksek kalmasını bekliyor!