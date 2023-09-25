BIST 8.305
DOLAR 27,21
EURO 28,84
ALTIN 1.676,29
HABER /  GÜNCEL

Batman'da 184 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Batman'da 184 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Batman'da hakkında 184 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranma kaydı bulunan firari hükümlü D.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bulunabileceği adreslere düzenlediği operasyonlarda hükümlüyü yakaladı.

"Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", "iftira" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından 184 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Joe Biden'dan Nicol Paşinyan'a mektup: Yasını tutuyoruz
Joe Biden'dan Nicol Paşinyan'a mektup: Yasını tutuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Nahçıvan'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Nahçıvan'dan ayrıldı
Kremlin'den AB'ye uyarı, Türkiye'ye mesaj
Kremlin'den AB'ye uyarı, Türkiye'ye mesaj
Süper Lig'de flaş ayrılık!
Süper Lig'de flaş ayrılık!
Hatayspor - Trabzonspor maçı (CANLI)
Hatayspor - Trabzonspor maçı (CANLI)
Beşiktaş'ın stat isim sponsoru resmen duyuruldu!
Beşiktaş'ın stat isim sponsoru resmen duyuruldu!
ABD, Bob Menendez ve eşi Nadine Arslanian'ın rüşvet skandalı
ABD, Bob Menendez ve eşi Nadine Arslanian'ın rüşvet skandalı
Alanya'da paraşüt kazasında ağır yaralanan pilot hayatını kaybetti
Alanya'da paraşüt kazasında ağır yaralanan pilot hayatını kaybetti
Cihat Yaycı Paşa FETÖ’nun yeni hain planını açıkladı
Cihat Yaycı Paşa FETÖ’nun yeni hain planını açıkladı
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan "dijital para" açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan "dijital para" açıklaması
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu'nun acı günü
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu'nun acı günü
Elazığ'da deprem konutlarında örnek daire tamamlandı: Teslim tarihi açıklandı
Elazığ'da deprem konutlarında örnek daire tamamlandı: Teslim tarihi açıklandı