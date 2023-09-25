Fransa'da Macron'un Nijer'den çekilme kararına eleştiriler

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, diplomatlar ve Fransız askerlerini Nijer'den çekme kararı ülkede eleştirilere neden oldu. Gazeteciler, Fransa için Afrika ülkelerinden "kapıya atıldı" değerlendirmesi yaptı.

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Kara kıtadaki son gelişmeler sonrası Fransa'nın varlığı ciddi şekilde sorgulanmaya başlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son olarak askeri darbe sonrası gerilimin arttığı Nijer'den çekilme kararı aldı.

Macron'a Fransa'da Nijer'den çekilme tepkisi

Macron'un Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte, diplomatlar ve Fransız askerlerini Nijer'den çekme kararı ülkede eleştirilere neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Nijer'den çekildiğini de duyurduğu bir TV programına katılan Macron, açıklamalarda bulunduğu diğer konu başlıkları da dahil olmak üzere tam anlamıyla hedef tahtasına oturtuldu.

"Amatör Macron"

Macron'un burada yaptığı açıklamalar muhalefetten “Saçmalık”, “tam bir ayıp”, “amatörlük” yorumlarına neden oldu.

Orta ve Güney Afrika Gözlemevi Koordinatörü Thierry Vircoulon, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, gelinen noktada Büyükelçi Itte'nin Paris'e geri çağırılmasından başka bir çözümün olmadığını kaydetti.

Vircoulon, "Fransa'nın 'cihatçılıkla' savaşı resmen sona erdi. Fransa'nın Sahel'de artık bir geleceği yok." değerlendirmesinde bulundu.

Nijer'de Fransa karşıtı gösteriler

"Fransa Mali'de, Burkina Faso'da ve Nijer'de kapıya atıldı"

Fransız gazeteci Jean-Dominique Merchet, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada Macron'un Nijer'den çekilme kararını değerlendirdi.

Merchet, Macron'un haftalarca takındığı duruşun "işe yaramadığını" savunarak, "Fransa'nın Mali'de, Burkina Faso'da ve Nijer'de kapıya atıldığını" ifade etti.

Yeşiller Partisi (EELV) üyesi ve dün Paris'ten senatör seçilen Yannick Jadot konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo kanalında, Itte'yi geri çekme kararının, Macron için bir "yenilgi" olduğunu ileri sürdü.

Jadot, "(Nijer'de) askeri bir müdahale yapmak isteyenlerin yanında yer alınmamalıydı." diyerek, Fransız askerlerinin Afrika'dan çıkartılması gerektiğini belirtti.

Fransız milletvekili Aurelien Tache ise, "The New Arab" internet sitesi için kaleme aldığı yazıda, Sahel'deki ülkelerde son darbeler sırasında Fransa karşıtı söyleme dikkati çekti.

"Fransa 2 milyondan fazla kişinin ölümünden sorumlu"

Tache, Fransa'nın sömürge yıllarında Orta ve Batı Afrika'da 2 milyondan fazla kişinin ölümünden sorumlu olduğunu ifade ederek, bağımsızlık sonrası Fransa'nın eskiden sömürgesi altındaki bağımsızlığını kazanan Afrika ülkelerinden ve halkından özür dilemediğini kaydetti.

Fransa'nın bu bölgede askeri varlığına devam ettiğini belirten Tache, tüm bunların Fransa karşıtı milliyetçi duyguların artmasına sebebiyet verdiğini söyledi.

Fransız milletvekili, "İçinde bulunduğumuz siyasi bağlama rağmen, Fransa hala ders çıkarmış değil" değerlendirmesini yaptı. Tache, Fransız hükümetinin Afrika ile olan diplomatik ilişkilerinde köklü bir değişikliğe gitmesi çağrısında bulundu.