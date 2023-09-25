İtalyan basını duyurdu! Juventus'un Zaniolo planı

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo için Juventus iddiası gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus'un 24 yaşındaki futbolcuyu transfer listesinde tutmaya devam ettiği aktarıldı.

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Galatasaray'dan Aston Villa'ya giden Nicolo Zaniolo, gündemden düşmüyor.

İtalyan basınında yer alan haberde, Aston Villa'nın İtalyan yıldızı Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı hatırlatıldı.

Zaniolo'nun son dönemdeki performansının ardından Aston Villa'yı İtalyan yıldızın bonservisini almak konusunda zorlu bir operasyonun beklediği ifade edildi.

24 yaşındaki futbolcunun, son dönemde performansını arttırdığı ve özellikle son oynanan Chelsea karşılaşmasında etkileyici bir oyun ortaya koyduğu aktarıldı.

Calciomercato'da yer alan haberde, Juventus'un Galatasaray döneminden bu yana Zaniolo ile ilgilendiği ve Aston Villa'ya transferine rağmen bu ilginin devam ettiği öne sürüldü.

Juventus'un sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nun hücum transferi için listesinde Zaniolo'yu tutmaya devam ettiği kaydedildi.

Ancak Juventus'un şu an için Zaniolo transferini gerçekleştirmesinin çok olası olmadığı ifade edildi. Mali olarak zor bir dönemden geçen İtalyan ekibinin Zaniolo için gelecek yaz bir hamle yapmasının beklendiği kaydedildi. Bu hamlenin de ekonomik ve çeşitli faktörlere bağlı olduğu iddia edildi.

Aston Villa'nın, Galatasaray'dan Zaniolo'nun bonservisini alması durumunda ise 24 yaşındaki futbolcunun Juventus için uzak bir ihtimal olduğu vurgulandı.

Galatasaray, Zaniolo'nun Aston Villa'ya transferi için KAP'a şu açıklamayı yapmıştı;

"Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC, şirketimize 5.000.000 Euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 Euro'dur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.

Ayrıca, Aston Villa FC ‘ye futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir."