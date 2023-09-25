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Bjelica'dan maç sonu Volkan Demirel'e çok sert cevap!

Bjelica'dan maç sonu Volkan Demirel'e çok sert cevap!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Hatayspor'a 3-2 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

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Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, Hatayspor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyeti değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan Hırvat teknik adam, şu sözleri kullandı:

"Öncelikle Hatayspor'u tebrik ederim. 70 dakikalık bölümde gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne de geçtik. Sonrasında ne olduğunu ben de bilmiyorum. Düşüş yaşadık. O düşüşten sonra rakibimiz 3 gol buldu. Maalesef maçı kaybettik. Trabzonspor gibi bir takımda böyle şeylerin olmaması gerekiyor. Bir sonraki maçta bu hataları tekrarlamamak adına çalışacağız"

Volkan Demirel'e cevap!

Nenad Bjelica, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in, "60-65'ten sonra düşeceklerini biliyorduk. Çok çalışıyoruz. Fiziksel olarak çok iyiyiz. Rakip takımları iyi analiz ediyoruz." sözlerine şöyle cevap verdi:

"Savaştan sonra herkes general. Kazandıktan sonra konuşmak kolay. Ama bunları bir argümana dayandırmak gerekiyor yoksa sadece bla, bla, bla. Biz hangi maçta oyundan düştük_ Bugün rakibimiz üç tane kaleyi bulan şut çekti, üç gol buldu. Maç sonrası bunları söylemek çok kolay."

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