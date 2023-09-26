CHP'de skandal liste! Sülale boyu akraba partisi! Fatih Portakal Ankara delege listesine isyan etti

CHP'de kurultay delegeleri için 'Kemalciler' ile 'Değişimciler' kıran kırana kavga ederken, Ankara İl Başkanlığı seçiminde seçilen delegelerin listesi CHP'deki delege skandalının ete kemiğe bürünmesine neden oldu. Fatih Portakal canlı yayında "CHP sülale boyu akraba partisine dönmüş" diyerek isyan etti. İşte CHP'de isyan çıkaran o delege listesi...

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Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Kurultay öncesi, il ve ilçe kongrelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Kongrelerde Kılıçdaroğlu'nun desteklediği isimler öne çıkarken, Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim'i destekleyenler ağır bir yenilgi almışa benziyor. Ancak, Genel Merkez'in hazırladığı blok listeler kavgayı daha da hararetlendirdi. CHP'nin Ankara kurultayında ortaya çıkan delege listesi, görenleri ve CHP yandaşı gazetecileri isyan ettirdi. Ankara'nın 77 delegesinin yarısının Büyükşehir ve Çankaya Belediyesi çalışanları olduğu, diğer yarısının da akrabalardan oluştuğu görüldü.

Canlı yayında isyan: Bu nasıl parti?

Sözcü TV Ana Haber'i sunan Fatih Portakal, canlı yayında CHP Ankara Delege Listesi'ni paylaşıp "Delegeler arasında amcalar, teyzeler var. Semra Dinçer Genel Başkan Yardımcısı, bunun oğlu Oğulcan Dinçer kurultay delegesi olmuş. Dilan Ateş, Çankaya kurultay delegesi Hüseyin Ateş'in kızı. Babaları, amcaları, teyzeleri, ağabeyleri, siyasette delege üyesi oluyorlar. Bunlar 4-5 Kasım'da Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Böyle anti demokratik liste mi olur ya? Bu nasıl bir siyasi parti?" diye sordu.

CHP sülale boyu akraba partisi oldu

CHP sülale boyu akraba partisine dönüştüğünü belirten Fatih Portakal, seçimlere blok listelerle gidilmesinin anti demokratik olduğunu söyleyip, "Genel Merkez hangi adayı seçeceksin derse onu seçiyorsunuz.

Çarşaf liste öyle değil, demokratik bir liste. Genel Merkez ya da muhalif destekli kişilerin üzerini çizebiliyorsunuz." dedi.

Genel başkan seçecek ekibi bakın!

Halk TV'nin eski yayın yönetmeni gazeteci Şaban Sevinç de listedeki akrabaların listesini "Koca CHP’de bu neden oluyor? Genel Başkanı seçecek ekibe bakın" notuyla paylaştı. "İzmir’den sonra CHP Ankara kurultay delege listesinden de parti yöneticilerinin kızı, kardeşi, gelini, oğlu, yeğeni, abisi, karısı çıktı" diyen Sevinç, CHP Ankara Kurultay delegeleri arasındaki akraba, eş ve dostların listesini yayınladı. İşte o isimler...

1. Zeynep Melisa Akyüz (kadın kolları myk üyesi Armağan Akyüz’ün kardeşi)

2. Tuan Aşçı ( Çankaya belediye meclis üyesi Yeli Aşçı’nın oğlu)

3. Dilek Atlıhan (Çankaya belediye meclis üyesi Çelebi Yiğit’in yeğeni 4. Ebru İpek (Çankaya belediye meclis üyesi Çelebi Yiğit’in kızı)

5. Sevda Keskin Akman (Altındağ belediye meclis üyesi Servet Akman’ın karısı)

6. Mustafa Aydar( Ankara İl yöneticisi Selis Aydar’ın ağabeyi)

7. Metin Demir (Ankara milletvekili Deniz Demir’in dayısı)

8. Oğulcan Dinçer (Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer’in oğlu)

9.Türkan Tan (Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre’nin teyzesi)

10.Şahin Kurt (Ankara İl Yöneticisi Nurullah ESAT’ın kayınbiraderi)

11.Galip Oral (Keçiören belediye meclis üyesi Erdal Oral’ın ağabeyi)

12.Öznur Salatan (Çankaya belediye meclis üyesi Veli Orhan’ın yeğeni)

13.Melisa Yıldırım ( Çankaya ilçe başkanı Fahri Yıldırım’ın yeğeni) 14.Kenan Yıldırım (Gençlik Kolları MYK üyesi Görkem Yıldırım’ın babası)

15.Ahmet Yeşil (Ankara milletvekili Nihat Yeşil’in kardeşi)

16.Çağdaş Sarıarslan (Nevşehir mv Faruk Sarıarslan’ın yeğeni)



Ankara'yı Kılıçdaroğlu'nun adayı kazandı

CHP Ankara İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi'nde Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Ümit Erkol rakibi Sercan Çığgın'a karşı 340'a, 241 oy ile seçimi kazanmıştı. Erkol, konuşmasında parti içinde 'değişim' kavgasının başını çeken Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na isim vermeden yüklenmiş, "Bir gün önce Kılıçdaroğlu'nun doktrinini anlatacaksın, bir gün sonra yenilikçi olacaksın, yok böyle yağma." ifadelerini kullanmıştı.