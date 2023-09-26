Mehmet Ali Çelebi'nin 45 milyonluk 'tahsisli' aracı! Numan Kurtulmuş'tan Çelebiye ders

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin TBMM Araç Kartını bir iş insanına vermesi ve 45 milyon liralık Bentley marka araç tartışılıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ben milletvekili iken çocuklarıma bile araç kartımı vermedim" dedi. Peki milletvekillerine 3 adet TBMM tartı neden veriliyor?

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AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin TBMM Araç Kartını'nın İstanbul'da 45 milyon liralık lüks araçta görülmesi tartışmalara neden oldu. Çelebi, "Annemi hastaneye getirip götürmesi için verdim" derken, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ben kendi çocuklarıma bile TBMM kartı vermedim, verdirtmedim. Herkesin bu konuda hassasiyet göstermesi lazım" dedi. Peki milletvekillerine 3 araç kartı birden neden veriliyor?

Aracın tüm cezalarını TBMM ödüyor

Milletvekilleri parlamenter seçildikten sonra TBMM'ye kayıt yaptırırken 3 adet araç plakası alıyor, ve bu araç plakaları trafik müdürlükleri tarafından “Milletvekili aracıdır” denilerek tescil ediliyor. Bu araçlara trafikte geçiş üstünlüğü tanınıyor, ayrıca plakasına trafik cezası kesilmesi durumunda ceza tutanağı Meclis'e gönderiliyor. Ceza, TBMM bütçesinden ödeniyor.

Vekillere neden 3 kart veriliyor?

Milletvekillerine 3 adet TBMM kartı birden tahsis edilmesi, eleştirilere neden oldu. TBMM yetkilileri “Milletvekillerinin birden fazla aracı olabiliyor ve biri Ankara'da, diğerleri seçim bölgesinde kullanıldığı için birden fazla araç kartına ihtiyaç duyuluyor” dediler.

Meclis Başkanı: Çocuklarıma bile vermedim

Meclis Başkanı'ndan tepki: Kendi çocuklarıma bile kartı vermedim

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, AKP'li Mehmet Ali Çelebi'nin bir iş insanına TBMM Araç Kartını vermesiyle ilgili konuştu. Bu duruma tepki gösteren Kurtulmuş şunları söyledi: “Ben kendi çocuklarıma bile TBMM kartı vermedim, verdirtmedim. Herkesin bu konuda hassasiyet göstermesi lazım. Meclis'in saygınlığını korumak gerekiyor. Bu konuda özel bir şey söylemek istemiyorum ama herkesin hassasiyetle üzerinde durması lazım. Milletvekillerini itibarsızlaştıracak şeylerden de kaçırmak lazım.”