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İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı

İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı

İYİ Parti kurultayında seçim 2. tura kaldı. İlk turda Koray Aydın 472, Müsavit Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 oy aldı.

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İYİ Parti'de yeni genel başkanın belirleneceği 5. Olağanüstü Kurultay'da ilk tur seçimleri tamamlandı. Genel başkanlık için yarışan adaylardan Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Mehmet Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı. Seçimlere ikinci tur ile devam edilecek.

SALT ÇOĞUNLUK ARANACAK

Kongrede tüzük gereği genel başkanlık seçiminde 1311 delegenin salt çoğunluğu aranacak. Tüm delegelerin katılması halinde beş adaydan birinin ilk turda 656 oy alması gerekiyor. Bu sayıya hiçbir aday ulaşamazsa seçim ikinci tura kalacak. Bu turda da yine salt çoğunluk aranacak. Hiçbir aday seçimlerde salt çoğunluğa ulaşamazsa en çok oyu alan 2 aday 3'üncü tura kalacak.

DIŞARIDAN KATILIMCI YOK

Kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında salona dışarıda katılımcı alınmadı. Tepki çeken bu kararı Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun "Salonun fiziki şartları nedeniyle katılımcı kısıtlaması getirildi" sözleriyle savundu.

AKŞENER, KENNEDY'NİN SÖZÜYLE VEDA ETTİ

Zaman zaman duygusal anlar yaşadığı gözlenen Akşener'in 19 dakikalık konuşmasının sonunda John F. Kennedy'nin sözünden de alıntı yaparak "Kennedy'nin çok meşhur bir sözü vardır; 'Zaferin bin babası vardır, mağlubiyet yetimdir' der. İşte ben o bin babanın kaçıştığı yerde o yetim mağlubiyeti öksüz bırakmadım. Haksız olduğumuz için değil söz verdiğim için bırakmadım başarısızlığı ben aldım artık, başarıyı sizler yakalayacaksınız. bedeli ben ödedim artık, hesabı siz tutacaksınız" ifadelerini kullandı.

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