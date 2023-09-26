Macaristan Başbakanı Orban'dan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili açıklama

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç'in güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmadığını ve bu nedenle NATO üyeliğini onaylamak için aceleye gerek olmadığını belirtti.

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NATO'ya girmek amacıyla Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etmesine rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yummaya devam eden İsveç'e bir darbe de Macaristan'dan geldi..

Macaristan Parlamentosu'nda konuşan Başbakan Viktor Orban, İsveç'in NATO üyeliğine dair açıklamalarda bulundu.

"NATO üyeliğini onaylamak için aceleye gerek yok"

"İsveç'in güvenliğini tehdit eden bir durum yok." diyen Orban, dolayısıyla üyeliğin onaylanması konusunda Macaristan'ın acelesi olmadığını kaydetti.

Son kararın parlamentoya ait olduğu belirtilmişti

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 14 Haziran'da Macar hükümetinin İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediğini, ancak son kararın Stockholm hükümetinin ülkesine yaptığı "hakaretleri" de dikkate alarak parlamentoya ait olduğunu belirtmişti.

Sürekli olarak İsveçli siyasetçilerin eleştirilerine, suçlamalarına ve iddialarına maruz kaldıklarını kaydeden Szijjarto, İsveç'in Macaristan hakkında "demokrasiye sahip olmadığı ve diktatörlük olacağı" suçlamalarını yönelttiğini anımsatmıştı.

Peter Szijjarto, bu tür eleştirilerin, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamaları için geçerli bir sebep olduğunu dile getirmişti.

Sonbahara ertelenmişti

Budapeşte hükümeti, 28 Haziran'da, İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunun sonbahara ertelendiğini bildirmişti.

Macaristan'da, muhalefet 31 Temmuz'da İsveç’in NATO'ya katılımını onaylamak için özel parlamento oturumunu başlatmıştı. İktidar partisi milletvekillerinin boykot ettikleri oturuma katılmaması nedeniyle yeterli çoğunluk sağlanamadığı için oylama yapılamamıştı.