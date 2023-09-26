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Ankara'da laf atma kavgası kan döktü! Silahlar patladı, 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da laf atma kavgası kan döktü! Silahlar patladı, 3 kişi yaralandı

Ankara Altındağ'da iki grup arasında laf atma nedeni ile çıkan kavgada silahlar patladı. Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Olay saat 21.20 sıralarında Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi Kanatlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında “laf atma” meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.Ç., E.K. ve yabancı uyruklu kadın E.M. silahla bacaklarından vuruldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan 5 kişinin kimliğini tespit etti. Yürütülen çalışmalar neticesinde 4 şahıs gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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