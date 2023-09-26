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Kadıköy'de otomobilin çarptığı araç elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kadıköy'de otomobilin çarptığı araç elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

İstanbul Kadıköy'de seyir halindeyken otomobilin çarptığı araç kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Olay saat 05.45 sularında Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde sol şeritte ilerleyen 34 DMN 793 plakalı aracın sürücüsü Emirhan Kaya aynı istikamette seyir halinde giden Ercan Güzel yönetimindeki 34 GU 9799 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler yol kenarında bulunan elektrik direğine vurdu, ardından kaldırıma çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan her iki sürücü de yaralanırken 1 yolcu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza mahallinde polis güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Araçlar çekici yardımıyla kaza mahallinden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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