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Bursa'da gece kulübü işletmecisi otoparkta silahlı saldırıya uğradı

Bursa'da gece kulübü işletmecisi otoparkta silahlı saldırıya uğradı

BURSA'da gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş otoparktaki aracına giderken yanına yaklaşan otomobilden inen bir kişi tarafından önce darp edildi, ardından tabanca ile başından vuruldu.

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Olay, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Çamlıca Parkı’nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler otoparkta, gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş’u (43) önce darp etti, daha sonra silahla Karakuş'a ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede başından vurulan Karakuş’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli kişi veya kişiler araçla olay yerinden kaçtı.

Şüpheliler yaklaşık 2 kilometre sonra aracı terk ederek kaçmaya devam ettiler.

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