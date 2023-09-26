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Polisten kaçarken attıkları paket paket uyuşturucu ile yakayı ele verdiler!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Polisten kaçarken attıkları paket paket uyuşturucu ile yakayı ele verdiler!

Tekirdağ Çorlu'da polislerin 'dur' ikazına uymayarak motosikletle kaçan iki kişinin yol kenarına attıkları poşetten 900 gram esrar çıktı.

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Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde (Kore) “Dur” ihtarına uymayıp kaçan bir motosiklet ve üzerinde iki şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele ve Motosikletli Polis Timleri görevlilerince kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların kaçarken atmış oldukları çanta içerisinde yapılan aramada, 900 gram esrar maddesi ele geçirildi.

T.D. ve U.K. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen U.K. isimli şahıs Adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken T.D. isimli şahıs tutuklandı.

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