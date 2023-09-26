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Evden kaçan sultan papağanını bulmak için bir il seferber oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evden kaçan sultan papağanını bulmak için bir il seferber oldu

ARDAHAN'da havalandırmak için balkona çıkartılan "Limon" adındaki sultan papağanı açık bırakılan kafesinden kaçtı. Ardahan halkı kaçan papağanı yakalamak için seferber olurken, yaklaşık 3 gün boyunca aranan papağan sabahın erken saatlerinde bir ağacın dalına konmuş halde görüldü. Papağan itfaiyenin merdiven aracı yardımıyla indirildi.

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Kaptanpaşa Mahallesi'nde havalandırmak için evin balkonuna çıkarılan sultan papağanı açık bırakılan kafesinden kaçtı. Önce karşı binanın çatısına konan papağan, daha sonra sokaktaki bir binanın balkonuna kondu.

'Limon' ismi konulan papağanın sahibi Kılıç ailesi kaçan papağanı yakalamak için seferber oldu. Tayfur Kılıç, elindeki kafes ile bir süre papağanın inmesi için uğraştı, ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Ekipler de papağanı yakalamaya çalıştı fakat papağan son anda uçarak kaçtı.

Yaklaşık 3 gün boyunca aranan papağan günün ilk ışıklarında Kongre Caddesi üzerinde bulunan bir ağacın dalına konmuş halde görüldü. İtfaiye ekiplerine tekrardan haber verilmesi üzerine ekipler, merdiven yardımı ile dalların arasında yeri tespit edilen papağanı yakalayarak kafesine koydu.

Ölürüm Türkiyem'i seslendiren papağan bulundu

Tayfur Kılıç, 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını seslendiren papağanından bahsederken, "3 gündür kayıptı. İtfaiye ekipleri ikinci gün geldi fakat bütün uğraşlara rağmen uçarak kaçtı. Yine gece gündüz Ardahan halkı seferber oldu. Ağaç dalları, çatılar ve balkonlar, yani konabileceği her yer takip edildi. Bugün üçüncü günüydü. Bitkin vaziyette bir ağacın dalında görülen papağanı kurtarmak için yine itfaiye ekipleri seferber oldu. Yardım edip emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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