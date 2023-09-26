Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu! Acun Ilıcalı kızının annesine sahip çıktı
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı eşi Meedo'dan boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin boşanma sebebi belli oldu. Subaşı'nın zor günlerinde yine en büyük destekçisinin eski eşi, kızının babası Acun Ilıcalı olduğu öğrenildi.
Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te dillere destan bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ancak Şeyma Subaşı'nın evliliği sadece 4 ay sürdü...
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı eşi Meedo'dan boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin boşanma sebebi belli oldu.
Şeyma Subaşı'nın zor günlerinde yine en büyük destekçisi eski eşi, kızının babası Acun Ilıcalı oldu. Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma nedenini açıkladı. Cankurt şu ifadeleri kullandı:
'Olayların kadını' Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder eşi Mohammed Alsaloussi'nin (Meedo) resmen boşanmak için süreci başlattıklarını yazmıştım dün.