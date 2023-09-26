Ekrem İmamoğlu: Desteklerini çekerlerse onların da altını boşaltırım

CHP'de Genel Başkan seçiminde kritik öneme sahip İstanbul İl Başkanlığı yarışında kılıçlar çekildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, desteklediği Özgür Çelik’i işaret ederek "Tek aday, ortak aday yok, aday çıkarabilen herkes adayını çıkarsın, sonuna kadar çarpışacağım, sonuna kadar gideceğim" dedi. Barış Yarkadaş'tan flaş perde arkası bilgiler...

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CHP'deki "değişim" ve genel başkanlık kavgası İstanbul İl Başkanlığı yarışı ile iyice alevlendi. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Özgür Çelik'in adaylığını ilan etmesinin yankıları sürerken, CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun 'özel' toplantısıyla ilgili bomba kulis bilgilerini paylaştı.

İmamoğlu'nun kongre süreciyle ilgili 5-6 kişilik dar bir grupla özel 'kapalı' toplantıda konuşulanları TV100 canlı yayınında anlatan Barış Yarkadaş şu iddialarda bulundu:

Destek vermezlerse altlarını boşaltırım

- Ekrem İmamoğlu 5-6 kişilik dar bir grupla özel bir değerlendirme yaptı. Orada Ekrem İmamoğlu 'Ben Özgür Çelik'in maddi manevi arkasındayım, eğer Erdoğan Toprak'la Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Özgür Çelik'ten desteğini çekerse onların da altını boşaltırım' diyor.

Uyarıyorum, bunları yapmaktan vazgeç

- İmamoğlu 'Ben sonuna kadar Özgür Çelik'in arkasındayım' diyor. İmamoğlu'nun kapalı toplantıda yaptığı bazı CHP delegesi ve parti yönetimi üzerine değerlendirmeler, ilçe başkanlarının kulağına gitti. Kendisini uyarıyorum, bu tür değerlendirmeler yapmaktan vazgeçsin.

Sonuna kadar çarpışacağım

- İmamoğlu’nun bugünkü kapalı toplantıda yaptığı konuşmadaki üslubunun çok sert olduğu, agresif olduğu ve orada bulunan insanları rahatsız ettiğini söyleyebilirim. Mesele CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine gelince İmamoğlu, Özgür Çelik’i işaret ederek ‘Tek aday, ortak aday yok, aday çıkarabilen herkes adayını çıkarsın, sonuna kadar çarpışacağım, sonuna kadar gideceğim’ diyor.