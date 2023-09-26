Diyarbakır'da uyuşturucuya büyük vurgun! 117 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır Lice'de Jandarma ekipleri tarafından bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik kırsalda yapılan operasyonda 117 kilo esrar ele geçirildi.Abone ol
Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesi Kumluca Mahallesi kırsalında yapılan operasyonda 96 kilo toz esrar, Hedik Mahallesi’nde ise 21 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı ve operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.