BIST 8.305
DOLAR 27,24
EURO 28,81
ALTIN 1.674,25
HABER /  GÜNCEL

Muharrem İnce İyi Parti'nin İstanbul adayı mı olacak? İyi Parti noktayı koydu

Muharrem İnce İyi Parti'nin İstanbul adayı mı olacak? İyi Parti noktayı koydu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı yönündeki iddialara ilişkin "Sayın Genel Başkanımız ile Sayın İnce arasında bu konuda herhangi bir görüşme gerçekleşmemiştir, bu bilgi doğru değildir" dedi.

Abone ol

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Akşener'in dün şu anda oldukça yaygın olan viral enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alındığını hatırlattı. Zorlu, "Evinde istirahate geçti. Birkaç gün içerisinde çalışmalarına başlayacak." dedi.

Son 1 haftalık sürenin içerisindeyiz

Ayrıca yaklaşan yerel seçimlerle ilgili vatandaşlara uyarıda bulunan Zorlu, "31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde oy verme günü bulunacağınız yerde oy kullanabilmek için vatandaşlarımıza sesleniyoruz; adres değişikliklerinizi e-Devlet uygulamasından ya da nüfus müdürlüklerinden 1 Ekim'e kadar yapabilirsiniz. Bu konuda son 1 haftalık sürenin içerisindeyiz" dedi. 

Görüşmeler devam ediyor

Bir gazetecinin, "Meral Hanım, İstanbul Beşiktaş için Mustafa Sandal'ın adaylığını isteriz ama resmi bir teklif götürmedik' demişti. Bir teklif yapıldı mı?" sorusu üzerine Zorlu, "Topluma mal olmuş sanatçılarımızın, siyaset kulvarında yürümesi hassas bir konudur ve bu tür konular tam olarak olgunlaşmadan, neticeye varmadan açıklamalar yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Görüşmeler devam ediyor, netlik oluştuğunda sizlerle paylaşırız." yanıtını verdi.

İnce aday olacak mı?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddialarının sorulması üzerine Zorlu, "Sayın İnce cumhurbaşkanlığı adaylığında bulunmuş, halen de bir partinin genel başkanı. Dolayısıyla bu tür iddiaların netleştirilmeden ve gerçekliği tam olarak bilinmeden ortaya konulması, başta o partinin mensuplarına bir yönüyle saygısızlık ama biz kendisine çok saygı duyuyoruz. Şunun altını çizerek, bu konunun kapanmasını diliyorum, Sayın Genel Başkanımız ile Sayın İnce arasında bu konuda herhangi bir görüşme gerçekleşmemiştir, bu bilgi doğru değildir." yanıtını verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu: Desteklerini çekerlerse onların da altını boşaltırım
Ekrem İmamoğlu: Desteklerini çekerlerse onların da altını boşaltırım
Diyarbakır'da uyuşturucuya büyük vurgun! 117 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da uyuşturucuya büyük vurgun! 117 kilo esrar ele geçirildi
Bu gece yarısı benzine indirim var! 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 26 Eylül 2023 benzin ve motorin fiyatları
Bu gece yarısı benzine indirim var! 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 26 Eylül 2023 benzin ve motorin fiyatları
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'da iki kritik görüşme
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'da iki kritik görüşme
KKTC Başbakanı Üstel: Bir kez daha federasyon masasına oturmayacağız
KKTC Başbakanı Üstel: Bir kez daha federasyon masasına oturmayacağız
Polisten kaçarken attıkları paket paket uyuşturucu ile yakayı ele verdiler!
Polisten kaçarken attıkları paket paket uyuşturucu ile yakayı ele verdiler!
Nişanlı çiftin acı sonu! Düğün alışverişinden dönerlerken...
Nişanlı çiftin acı sonu! Düğün alışverişinden dönerlerken...
Kadıköy'de otomobilin çarptığı araç elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
Kadıköy'de otomobilin çarptığı araç elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
Bursa'da gece kulübü işletmecisi otoparkta silahlı saldırıya uğradı
Bursa'da gece kulübü işletmecisi otoparkta silahlı saldırıya uğradı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi
11 ilde FETÖ sınav operasyonu! 20 gözaltı kararı
11 ilde FETÖ sınav operasyonu! 20 gözaltı kararı
Şırnak'ta korkunç kaza! kamyonet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Şırnak'ta korkunç kaza! kamyonet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı