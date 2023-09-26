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Konteyner kentteki aşkın şahidi AFAD oldu! Çiftin nikah şahitliğini yaptılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konteyner kentteki aşkın şahidi AFAD oldu! Çiftin nikah şahitliğini yaptılar

Şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem felaketinde halkın her daim yanında olan AFAD bu defa aşıkların nikah şahidi oldu.

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Depremin vurduğu Hatay’da ilk günden itibaren varlığını hissettiren AFAD, depremzede vatandaşların hayatlarına dokunuyor. Depremzede vatandaşlar üzerinde olumlu izlenimler bırakan fedakar AFAD personeli bu kez depremzede çiftin nikah şahidi oldu.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan Özge Sapmaz ve Ahmet Dönmez çiftinin nikah şahitliğini AFAD personelleri; Mustafa Şafak ve Fatma Usta yaptı. Nikah merasimine Kırıkhan AFAD Koordinatörü Adnan Gül de katıldı.

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