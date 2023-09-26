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Nissan'dan flaş karar! Yeni model tüm araçlarını...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Nissan'dan flaş karar! Yeni model tüm araçlarını...

Nissan Motor Co., Avrupa kıtasında satılan tüm yeni model araçlarını 2030 yılına kadar tam elektrikli hale getirecek.

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Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Uçida Makoto açıklamasında, elektrikli araçlara (EV) artan yönelime ilişkin "nihai çözüm, geri dönüş yok" dedi.

Yokohama merkezli Nissan, Avrupa kıtasında satışa çıkarılan tüm yeni model araçlarını 2030 yılına kadar tam elektrikli hale getireceğini bildirdi.

Nissan daha önce, 2030'a kadar küresel ürün gamını 19’u tam elektrikli dahil 27 yeni elektrikli modelle geliştirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

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