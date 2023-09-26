Yenikapı-Hacıosman metrosunun bir bölümünde seferler yapılamıyor

Konteyner kentteki aşkın şahidi AFAD oldu! Çiftin nikah şahitliğini yaptılar

Nissan'dan flaş karar! Yeni model tüm araçlarını...

Evden kaçan sultan papağanını bulmak için bir il seferber oldu

Muharrem İnce İyi Parti'nin İstanbul adayı mı olacak? İyi Parti noktayı koydu

Ekrem İmamoğlu: Desteklerini çekerlerse onların da altını boşaltırım

Diyarbakır'da uyuşturucuya büyük vurgun! 117 kilo esrar ele geçirildi

Bu gece yarısı benzine indirim var! 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 26 Eylül 2023 benzin ve motorin fiyatları

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'da iki kritik görüşme

KKTC Başbakanı Üstel: Bir kez daha federasyon masasına oturmayacağız

Polisten kaçarken attıkları paket paket uyuşturucu ile yakayı ele verdiler!

Nişanlı çiftin acı sonu! Düğün alışverişinden dönerlerken...

Kadıköy'de otomobilin çarptığı araç elektrik direğine çarptı: 3 yaralı