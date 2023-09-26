Tunç Soyer'den İYİ Parti'ye salvolar! Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi...

İZMİR'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Parti'nin İzmir'de aday çıkarmasını ciddiye almadı. "İzmirli ne yapacağını bilir" diyen Tunç Soyer, Meral Akşener'in koku iddiasına da cevap verdi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den İYİ Parti lideri Meral Akşener ve İYİ Parti'nin İzmir adayı olarak ilan ettiği Ümit Özlale'yi eleştirirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek verdi. Ümit Özlale'yi kendisine ciddiye almayıp, "Başka birşeye dönüştü" dedi.

Hepimiz oradaydık, Kılıçdaroğlu'na haksızlık

Kemal Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan’ın bu kadar linç ediliyor olması büyük bir haksızlık. Bütün fatura ona kesiliyor. Hepimiz oradaydık. Hepimizin payı var bu sorumlulukta" diyen Tunç Soyer, “Genel Başkan’ın kurultaydan güçlenerek çıkacağını düşünüyorum” dedi.

Ümit Özlale başka birşey oldu

Ümit Özlale'nin adaylığı için “İYİ Parti’nin aday çıkartması bizi endişelendirmiyor, İzmirli ne yapacağını bilir.” diyen Tunç Soyer, "Ümit Özlale çok iyi bir hoca ama Türkiye’deki siyasetin sığlığına girince başka bir şey olmaya başladı. Doğrusu en çok onun adına üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

Özlale seçilsin diye uğraştım

“İzmir’den aday olan Ümit Özlale’nin seçilebilmesi için kendim adaymışım gibi çok uğraştım” diyen Tunç Soyer, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "İzmir'i kokudan kurtaracağız" suçlamalarına da şöyle karşılık verdi.

Akşener keşke bir gün daha kalsaydı!

“Sayın Akşener, 'Koku sorununu çözeceğiz' demiş. O kadar yanlış bilgilendirilmiş ki. Keşke bir gün daha kalsaydı ve gezip kendisi test etseydi koku olup olmadığını."

Mültecilere para mı veriyor?

Soyer, "Sayın Akşener'in belediyeden mültecilere para aktarıldığı iddiası yanlış. Bu şehirde yaşayan herkesin ihtiyacını çözmekle yükümlüyüz." dedi.