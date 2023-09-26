BIST 8.305
DOLAR 27,24
EURO 28,81
ALTIN 1.673,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 439 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 439 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin Anamur'da narkotik polis ekiplerinin bir ikamette yaptığı operasyonda 439 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 şahıs gözaltına alındı.

Abone ol

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anamur ilçesinde bir adreste uyuşturucu imal edildiğine yönelik bilgiler aldı.

Bunun üzerine 2 ay boyunca hem teknik hem de fiziki takip yapan ekipler, aldıkları ihbarın doğru olduğunu tespit etti.

Bugün sabah dron desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 439 bin uyuşturucu hap ile bu hapların imalatında kullanılan 3 makineyi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Emekli maaşlarına zam bilmecesini Fehmi Koru çözdü 'hepsine bir uyarım var' diyerek duyurdu
Emekli maaşlarına zam bilmecesini Fehmi Koru çözdü 'hepsine bir uyarım var' diyerek duyurdu
Yenikapı-Hacıosman metrosunun bir bölümünde seferler yapılamıyor
Yenikapı-Hacıosman metrosunun bir bölümünde seferler yapılamıyor
Konteyner kentteki aşkın şahidi AFAD oldu! Çiftin nikah şahitliğini yaptılar
Konteyner kentteki aşkın şahidi AFAD oldu! Çiftin nikah şahitliğini yaptılar
Nissan'dan flaş karar! Yeni model tüm araçlarını...
Nissan'dan flaş karar! Yeni model tüm araçlarını...
Evden kaçan sultan papağanını bulmak için bir il seferber oldu
Evden kaçan sultan papağanını bulmak için bir il seferber oldu
Muharrem İnce İyi Parti'nin İstanbul adayı mı olacak? İyi Parti noktayı koydu
Muharrem İnce İyi Parti'nin İstanbul adayı mı olacak? İyi Parti noktayı koydu
Ekrem İmamoğlu: Desteklerini çekerlerse onların da altını boşaltırım
Ekrem İmamoğlu: Desteklerini çekerlerse onların da altını boşaltırım
Diyarbakır'da uyuşturucuya büyük vurgun! 117 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da uyuşturucuya büyük vurgun! 117 kilo esrar ele geçirildi
Bu gece yarısı benzine indirim var! 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 26 Eylül 2023 benzin ve motorin fiyatları
Bu gece yarısı benzine indirim var! 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 26 Eylül 2023 benzin ve motorin fiyatları
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'da iki kritik görüşme
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'da iki kritik görüşme
KKTC Başbakanı Üstel: Bir kez daha federasyon masasına oturmayacağız
KKTC Başbakanı Üstel: Bir kez daha federasyon masasına oturmayacağız
Polisten kaçarken attıkları paket paket uyuşturucu ile yakayı ele verdiler!
Polisten kaçarken attıkları paket paket uyuşturucu ile yakayı ele verdiler!