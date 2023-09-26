Mersin'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 439 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin Anamur'da narkotik polis ekiplerinin bir ikamette yaptığı operasyonda 439 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 şahıs gözaltına alındı.

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anamur ilçesinde bir adreste uyuşturucu imal edildiğine yönelik bilgiler aldı.

Bunun üzerine 2 ay boyunca hem teknik hem de fiziki takip yapan ekipler, aldıkları ihbarın doğru olduğunu tespit etti.

Bugün sabah dron desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 439 bin uyuşturucu hap ile bu hapların imalatında kullanılan 3 makineyi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.