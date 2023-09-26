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Van'da korkunç kaza! Bariyerleri aşan araç şarampolden yuvarlandı: 2'si çocuk 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Van'da korkunç kaza! Bariyerleri aşan araç şarampolden yuvarlandı: 2'si çocuk 4 yaralı

Van-Özalp karayolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

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