Van'da korkunç kaza! Bariyerleri aşan araç şarampolden yuvarlandı: 2'si çocuk 4 yaralı
Van-Özalp karayolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.Abone ol
Edinilen bilgilere göre, kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı.
Meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.