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Spor tutkununun fantezisi hastanede sonlandı

Spor tutkununun fantezisi hastanede sonlandı

HİNDİSTAN'da spor tutkunu bir adamın yaptığı hareket felaketle sonuçlandı.

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Hindistan’da yaşayan bir spor tutkunu, kaslarını geliştirme planını abartınca hastanelik oldu… Vücudundaki diğer kasların yanı sıra penisini de büyütmek için egzersiz yapan adam tıp literatürüne girdi. Penisinin etrafındaki kasları kuvvetlendirmek için 3 kilogram ağırlığındaki halter ağırlığının ortasındaki deliğe yerleştirerek kaldırmaya çalışan adamın penisi metal ağırlığa sıkıştı.

Panik olan 24 yaşındaki adam penisini metal ağırlıktan kurtaramayınca hastaneye gitti. Urology Case Reports isimli tıp dergisinde de yer alan vakanın detayları da gündem oldu.

Makalede görüşlerini paylaşan doktorlar, adamın penisini henüz erekte olmadığı bir anda metal ağırlığın deliğine yerleştirdiğini ve penisi erekte olunca da sıkıştığını belirtti.

Akrabalarıyla hastaneye gitti

Başta hafif olan ağrı ve şişliği “heyecanla” görmezden gelen adamın daha sonra ağrısı artınca hastaneye gitmek zorunda kaldı. Panik olan adama akrabaları da hastanede eşlik etti.

İki saatlik zorlu bir ameliyatın ardından metal ağırlık çıkarıldı. Doktorlar, ağrı kesici jel, ilaçlar ve cerrahi müdahaleye başvurmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

"Kısmi veya tam ampütasyona yol açabilir"

Bilim insanları, sporcunun bu merakının daha kötü sonuçlanabileceğini ve “ucuz atlattığını” söyledi. Doktorlar, “Penisin sıkışması, penise giden kan akışının kesilmesi veya engellenmesi anlamına gelir. Bu durum kısmi veya tam ampütasyona yol açabilir. Kangrene sebep olabilir” dedi.

Kaynak: Sözcü

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