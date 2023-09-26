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FETÖ sanıklarını dolandıranlar operasyonla yakalandı! 'Fiyat tarifesi' detayı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Haklarında FETÖ soruşturması yürütülen şüphelileri, “Dosyanızı kapatırız” diyerek dolandırdığı öne sürülen 2’si eski hakim 1'i Maliye Bakanlığı eski çalışanı, 3 şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelilerin dolandırıcılık için fiyat tarifesi uyguladığı da öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, haklarında FETÖ üyesi olmak suçundan soruşturma yürütülen kişilerin, dosyalarını farklı yöntemlerle kapatma vaadinde bulunan şüphelilerce dolandırıldığı tespit edildi.

İncelemede, haklarında soruşturma bulunan kişilere ulaşan şüphelilerin, bu soruşturmaların takipsizlik, beraat veya Yargıtaydan hüküm kesinleşmeden kapatma gibi yöntemlerle düşürüleceği vaadinde bulundukları ortaya çıktı.

4 şüpheliden 3'ü yakalandı

Aralarında 2 istifa etmiş hakim, ihraç edilmiş Maliye Bakanlığı personeli ile özel sektör çalışanının bulunduğu anlaşılan toplam 4 şüphelinin kimlik ve adreslerini belirleyen polis, İstanbul ve Ankara'daki adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu tespit edilirken 3'ü ise gözaltına alındı.

Fiyat tarifesi

Operasyonda ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesinin ardından suç şebekesinin takipsizlik, beraat, tahliye gibi her adli sonuç için farklı meblağlarda paralar talep ettiği ve fiyat tarifesi uygulayarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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