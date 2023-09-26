Narkozlu hastanın önce göğsünü sıktı sonra da! Ankara'da hastanede iğrenç olay kameraya yansıdı
ANKARA'da 38 yaşında bir kadın, rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrasında hayatının şokunu yaşadı. Operasyon sonrasında anestezi etkisinden çıkmayı beklediği sırada bir doktor tarafından tacize uğradı. İşte olayın ayrıntıları...
Korkunç olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. Köprücük kemiği kırılan 38 yaşındaki Ayşe K, Ankara'daki kamu hastanesinde ameliyat masasına yattı. Operasyonun ardından, hastaların anestezi etkisinden çıkması için bekletildiği odaya alındı.
Bu sırada bilinci açık olan ancak narkozun etkisiyle hareket edemeyen Ayşe K'nin yanına anestezi doktoru İsa Özüm K. gitti. İddiaya göre İsa Özüm K., kadın hastanın önce göğüslerine ardından cinsel bölgesine dokundu.
Ayşe K., söz konusu durumu kendi tanıdığı sağlık görevlilerine anlattıktan sonra ameliyatla alakası olmayan bir durum olduğunu öğrenince şikâyetçi oldu.
İç çamaşırını sıyırarak...
Ayşe K. ifadesinde, odaya gelen İsa Özüm K.'nin göğüslerini sıkıp bıraktığını, daha sonra iç çamaşırını sıyırarak cinsel bölgesine parmakla saldırıda bulunduğunu anlattı.