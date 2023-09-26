Beşiktaş'ın yeni transferi bardağı taşırdı ara transferde yolcu

Beşiktaş’ın Mondihome Kayserispor’la oynadığı maçta kadroya alınmayan Kamerunlu oyuncunun evinde eski takımı Lens’in maçını televizyondan izlemesi ve sosyal medyadan yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Onana’nın ara transferde kiralık veya bonservisiyle birlikte gönderilmesinin planlandığı aktarıldı.

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Jean Onana sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransız kulübü Lens’den transfer edilmişti. Şimdiye kadar beklentilere yanıt veremeyen 23 yaşındaki futbolcunun sosyal medyadan yaptığı paylaşımın hem teknik heyet hem de yönetimin tepkisini çektiği bildirildi.

Siyah-beyazlıların, Teknik Direktör Şenol Güneş’in gözüne giremeyen ve orta sahadaki forma rekabetinde şans bulması zor görünen Onana ile yolları ayırmanın hesaplarını yaptığı ileri sürüldü. Kamerunlu futbolcunun ara transfer döneminde kiralık olarak veya bonservisiyle birlikte gönderilmesinin planlandığı iddia edildi.

Beşiktaş’ta aradığını bulamayan Jean Onana’nın da koşulların değişmemesi halinde ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. Sezon başında Fransa, İtalya ve İspanya’da bazı kulüplerin gündemine gelen genç futbolcunun bu ülkelerden birine gidebileceği aktarıldı.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Jean Onana’ya şimdiye kadar 6 resmi maçta toplam 109 dakika forma şansı verdi. Trendyol Süper Lig’de sadece 2 dakika oynayan Kamerunlu futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise 107 dakika sahada kaldı. (Milliyet)