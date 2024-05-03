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Beşiktaş - Çaykur Rizespor / Canlı yayın

Beşiktaş - Çaykur Rizespor / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

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Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe yenilgisi ile Trendyol Süper Lig'de 5. sıraya gerileyen Beşiktaş, ligin 35. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor 

Karşılaşma saat 20:00'da başlayacak.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip, Omar, Serkan Emrecan, Salih, Muçi, Rashica, Ghezzal, Semih, Muleka

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Alikulov, Emirhan, İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Akintola, Gaich

Beşiktaş'ta eksikler

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısına çeşitli futbolcularından yoksun çıkacak. Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Al-Musrati'nin yanı sıra tedavileri devam eden Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic forma giyemeyecek. Serkan Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un da karşılaşmada görev yapması beklenmezken, Demir Ege Tıknaz'ın durumu son antrenmanın ardından netleşecek. Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'da yer alan Amartey de maçta süre alamayacak.

Semih Kılıçsoy sınırda

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde cezalı olacak. Bu arada Demir Ege Tıknaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Öte yandan, sarı kart cezasını tamamlayan Jonas Svensson ise mücadelede görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

 

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