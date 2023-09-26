Meral Akşener’den 'FETÖ' adımı! Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu 5 milyon TL tazminat istedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hakkında 7 yıl süren ve takipsizlikle sonuçlanan FETÖ soruşturmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunup 5 milyon lira tazminat talep etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan ve 7 yıl süren soruşturmada, Akşener'in avukatları tarafından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunuldu.

Başvuru hakkında bilgi veren İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, avukatlar tarafından “Adil Yargılanma Hakkının, Kendisine Yöneltilen Suçlamanın Nedeninden ve Niteliğinden Haberdar Olma Hakkının, Makul Sürede Yargılanma Hakkının Ve Lekelenmeme Hakkının” ve siyasi saiklerle “sınırlamanın Anayasa'da belirtilen amaçları aşamayacağına” ilişkin Anayasa kuralının ihlal edilmesinden dolayı Meral Akşener adına bireysel başvuruda bulunulduğunu söyledi.

7 yıl sonra takipsizlik kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından isimsiz ihbarlar dikkate alınarak başlatılan ve sonradan eli kanlı PKK terör örgütü üyeliğinden yargılandığı ve itirafçı olduğu için hakkında beraat kararı verildiği ortaya çıkan bir “gizli tanığın” ithamlarına dayanılarak yürütülen soruşturmada, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi öncesi Mayıs 2019'da gizlilik kararı verilmiş ve soruşturma, 22 Ağustos 2023 tarihinde takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştı.

4 yılda hiçbir işlem yapılmadı

Soruşturma sürecini başından itibaren Meral Akşener'in avukatı olarak takip eden İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz konuya ilişkin açıklamasında, avukatlar tarafından yapılan bireysel başvuruda gizlilik kararı alındıktan sonra kısa bir süre içinde dosyaya ilişkin tüm bilgilere savcılık tarafından ulaşıldığını, yaklaşık son dört yıllık sürede dosyada hiçbir işlem yapılmadığını kaydetti.

Hangi hakları ihlal edildi

Poyraz, Akşener'in Anayasa'nın 36. maddesinde düzenlenen “Adil Yargılanma Hakkının, Kendisine Yöneltilen Suçlamanın Nedeninden ve Niteliğinden Haberdar Olma Hakkının, Makul Sürede Yargılanma Hakkının Ve Lekelenmeme Hakkının” ihlal edildiğini belirtti.

Siyasi bir silah olarak kullanıldı

Ayrıca hiçbir makul gerekçe olmaksızın 2019 yılında dosyaya ilişkin tüm bilgi ve belgelere erişilmiş olmasına rağmen dosyada verilen gizlilik kararından sonra esasa ilişkin hiçbir işlem yapılmadığını ekleyen Poyraz, tüm süreç boyunca medyadaki kimi haber ve yayınlarda dosya içeriğine ilişkin bilgilere yer verildiğini ve yorumlar yapıldığını, dört yılı erişim kısıtlı olarak yedi yıl süren soruşturma evresinde gerçekleşen tüm seçim süreçlerinde Meral Akşener ve İYİ Parti aleyhine iktidar partisi olan AK Parti ile Cumhur İttifakı'ndaki diğer siyasi partiler tarafından bu soruşturmanın bir siyasi silah ve politik malzeme olarak kullanıldığını dile getirdi.

Anayasaya aykırı davranıldı

Uğur Poyraz, 2023 yılında takipsizlik kararı verilmesine karşı dört yıl boyunca soruşturmanın gizlilik kararı altında devam ettiriliyor gibi gösterilmesinin siyasi saiklerle yapıldığına delil olduğundan bahisle “sınırlamanın Anayasa'da belirtilen amaçları aşamayacağına” ilişkin düzenlemeye yer veren Anayasa'nın 14. maddesinin 2. fıkrasına da aykırı davranıldığını, avukatlar tarafından bireysel başvuruda bu madde yönünden de hak ihlali iddiasına yer verildiğini sözlerine ekledi.

5 milyon TL tazminat talebi

Başvuru dilekçesinde, Akşener'in avukatları, müvekkillerinin Anayasa'da düzenlenen haklarının ihlal edildiğinin tespitini talep etti.

Ayrıca, bu süreçte uğramış olduğu saldırılar sebebiyle 5 milyon lira manevi tazminat talebinde bulundu. Bu tazminata hükmedilmesi durumunda tüm tutarın şehit ailelerine verileceği de dilekçede açıkça belirtildi.