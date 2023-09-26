Bu gece yarısı benzine indirim var! 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 26 Eylül 2023 benzin ve motorin fiyatları

Üst üste zamlarla 39 liraya ulaşan benzinin litresine bu gece yarısından itibaren (27 Eylül Çarşamba) 1 lira 13 kuruş indirim geliyor. İşte 26 Eylül 2023 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

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Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. Üst üste gelen zamların ardından benzine indirim haberi geldi. Benzine salı gecesi indirim yapılacağı belirtildi.

Son yapılan zamdan daha küçük indirim

Son olarak benzine 14 Eylül 2023 Perşembe gününde 1,64 TL, motorinin litre fiyatına ise 13 Eylül 2023 Çarşamba günü 2,03 TL zam yapıldı. Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre salı gecesinden itibaren çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzine 1,15 TL indirim bekleniyor.

25 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 38,51 TL

Motorin fiyatı: 40,00 T

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 38,56 TL

Motorin fiyatı: 40,07 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 39,14 TL

Motorin fiyatı: 40,62 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 39,24 TL

Motorin fiyatı: 40,78 TL