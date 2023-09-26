BIST 8.305
DOLAR 27,23
EURO 28,84
ALTIN 1.674,32
HABER /  EKONOMİ

Bu gece yarısı benzine indirim var! 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 26 Eylül 2023 benzin ve motorin fiyatları

Bu gece yarısı benzine indirim var! 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 26 Eylül 2023 benzin ve motorin fiyatları

Üst üste zamlarla 39 liraya ulaşan benzinin litresine bu gece yarısından itibaren (27 Eylül Çarşamba) 1 lira 13 kuruş indirim geliyor. İşte 26 Eylül 2023 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

Abone ol

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.  Üst üste gelen zamların ardından benzine indirim haberi geldi. Benzine salı gecesi indirim yapılacağı belirtildi.

Son yapılan zamdan daha küçük indirim

Son olarak benzine 14 Eylül 2023 Perşembe gününde 1,64 TL, motorinin litre fiyatına ise 13 Eylül 2023 Çarşamba günü 2,03 TL zam yapıldı. Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre salı gecesinden itibaren çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzine 1,15 TL indirim bekleniyor. 

25 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 38,51 TL
Motorin fiyatı: 40,00 T

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 38,56 TL
Motorin fiyatı: 40,07 TL 

Ankara
Benzin fiyatı: 39,14 TL
Motorin fiyatı: 40,62 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 39,24 TL
Motorin fiyatı: 40,78 TL

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'da iki kritik görüşme
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'da iki kritik görüşme
KKTC Başbakanı Üstel: Bir kez daha federasyon masasına oturmayacağız
KKTC Başbakanı Üstel: Bir kez daha federasyon masasına oturmayacağız
Polisten kaçarken attıkları paket paket uyuşturucu ile yakayı ele verdiler!
Polisten kaçarken attıkları paket paket uyuşturucu ile yakayı ele verdiler!
Nişanlı çiftin acı sonu! Düğün alışverişinden dönerlerken...
Nişanlı çiftin acı sonu! Düğün alışverişinden dönerlerken...
Kadıköy'de otomobilin çarptığı araç elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
Kadıköy'de otomobilin çarptığı araç elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
Bursa'da gece kulübü işletmecisi otoparkta silahlı saldırıya uğradı
Bursa'da gece kulübü işletmecisi otoparkta silahlı saldırıya uğradı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi
11 ilde FETÖ sınav operasyonu! 20 gözaltı kararı
11 ilde FETÖ sınav operasyonu! 20 gözaltı kararı
Şırnak'ta korkunç kaza! kamyonet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Şırnak'ta korkunç kaza! kamyonet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Sabah saatlerinde sallandı! Deprem paniği yaşandı AFAD'dan açıklama var
Sabah saatlerinde sallandı! Deprem paniği yaşandı AFAD'dan açıklama var
Ankara'da laf atma kavgası kan döktü! Silahlar patladı, 3 kişi yaralandı
Ankara'da laf atma kavgası kan döktü! Silahlar patladı, 3 kişi yaralandı
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmi ödeme Resmi Gazete'de! 4 yıl sözleşme sonlandırılamayacak
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmi ödeme Resmi Gazete'de! 4 yıl sözleşme sonlandırılamayacak