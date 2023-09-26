BIST 8.361
DOLAR 27,25
EURO 28,90
ALTIN 1.676,12
HABER /  GÜNCEL

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mevlid Kandili mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mevlid Kandili mesajı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Mevlid kandilini kutlayan Kılıçdaroğlu mesajında, "İslamiyet yalanı, iftirayı, hırsızlığı, yasaklar; zulme karşı çıkar" ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesaj ile Mevlid Kandili’ni kutladı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“İslamiyet güzellikler dinidir. Yalanı, iftirayı, hırsızlığı, yasaklar; zulme karşı çıkar. Şefkati, hoşgörüyü ve barışı öğütler. Dinimizin güzelliklerinin vücut bulduğu, peygamberimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili’ni kutlar; huzur, barış ve güzelliklerle dolu yarınlar dilerim”

ÖNCEKİ HABERLER
Vakıf Katılım Genel Müdürü görevinden ayrıldı! İşte yerine gelen isim
Vakıf Katılım Genel Müdürü görevinden ayrıldı! İşte yerine gelen isim
Bu gece yarısı benzine indirim var! 1 lira 94 kuruş ucuzlayacak! 26 Eylül 2023 benzin ve motorin fiyatları
Bu gece yarısı benzine indirim var! 1 lira 94 kuruş ucuzlayacak! 26 Eylül 2023 benzin ve motorin fiyatları
Kanada Parlamentosu'nda skandal! Trudeau yaşananlar için 'utanç verici' dedi
Kanada Parlamentosu'nda skandal! Trudeau yaşananlar için 'utanç verici' dedi
FETÖ sanıklarını dolandıranlar operasyonla yakalandı! 'Fiyat tarifesi' detayı...
FETÖ sanıklarını dolandıranlar operasyonla yakalandı! 'Fiyat tarifesi' detayı...
Son olarak Tokat'ta görülmüştü! O örümcekle ilgili zmanlardan vatandaşları rahatlatan açıklama
Son olarak Tokat'ta görülmüştü! O örümcekle ilgili zmanlardan vatandaşları rahatlatan açıklama
İki özel yolcu uçağı çarpıştı! 5 kişi hayatını kaybetti
İki özel yolcu uçağı çarpıştı! 5 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın yeni transferi bardağı taşırdı ara transferde yolcu
Beşiktaş'ın yeni transferi bardağı taşırdı ara transferde yolcu
Meral Akşener’den 'FETÖ' adımı! Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu 5 milyon TL tazminat istedi
Meral Akşener’den 'FETÖ' adımı! Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu 5 milyon TL tazminat istedi
Balıkesir'de düzensiz göçmenlere geçit verilmedi! 86 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'de düzensiz göçmenlere geçit verilmedi! 86 düzensiz göçmen yakalandı
Meral Akşener’den 'FETÖ' adımı! Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu 5 milyon TL tazminat istedi
Meral Akşener’den 'FETÖ' adımı! Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu 5 milyon TL tazminat istedi
Tunç Soyer'den İYİ Parti'ye salvolar! Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi...
Tunç Soyer'den İYİ Parti'ye salvolar! Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi...
Spor tutkununun fantezisi hastanede sonlandı
Spor tutkununun fantezisi hastanede sonlandı