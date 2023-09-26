Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mevlid Kandili mesajı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Mevlid kandilini kutlayan Kılıçdaroğlu mesajında, "İslamiyet yalanı, iftirayı, hırsızlığı, yasaklar; zulme karşı çıkar" ifadelerini kullandı.Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesaj ile Mevlid Kandili’ni kutladı.
Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:
“İslamiyet güzellikler dinidir. Yalanı, iftirayı, hırsızlığı, yasaklar; zulme karşı çıkar. Şefkati, hoşgörüyü ve barışı öğütler. Dinimizin güzelliklerinin vücut bulduğu, peygamberimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili’ni kutlar; huzur, barış ve güzelliklerle dolu yarınlar dilerim”