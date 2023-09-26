Yangını söndüren ekipler korkunç manzara ile karşılaştı

SİVAS'ın Divriği ilçesindeki evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.

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Yuva köyünde tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü evdeki Ahmet (77) ve Çiçek Gözübüyük (75) çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftin cenazesi, Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen evdeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.