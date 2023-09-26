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Emekliye üçüncü ikramiye verilecek mi? Cumhuriyet ikramiyesi ile ilgili bomba iddia

Emekliye üçüncü ikramiye verilecek mi? Cumhuriyet ikramiyesi ile ilgili bomba iddia

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesi gündeme geldi. Emeklilerin yüzünü güldürecek ikramiye için gözler yapılacak açıklamada... İkramiyenin 5 bin TL olacağı ve hazırlıkların sürdüğü konuşuluyordu.

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Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, emeklilere bir defaya mahsus ikramiye verileceği bunun için çalışmaların devam ettiği ve bakanlıkların çalışmalarını tamamlamasının ardından 29 Ekim öncesi milyonların beklediği açıklamanın yapılacağı konuşuluyordu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptığı son açıklamada "Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar." dedi.

Hayat pahalılığı ile boğuşan, emeklilerin gözü kulağı 29 Ekim'de verileceği öne sürülen 5 bin TL ikramiyeye çevrildi.

Halk TV'den Olcay Aydilek'in iddiasına göre ikramiye için bir hazırlığın olmadığını belirtildi. Aydilek haberinde şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında 29 Ekim 2023'te, emeklilere, 5 bin TL ikramiye verileceği konuşuldu ve yazıldı. Ekonomi yönetimi, ikramiye konusunda bir çalışmanın yapılmadığını, hazırlığın da olmadığını ifade etti."

Ara zam var mı?

Ekonomi yönetimi, emeklilere ara zamla ilgili bir çalışmanın olmadığını belirtti. Diğer bir deyişle emeklilerin yeni yıla kadar maaşlarında bir artış olmayacak.

Bayram ikramiyesi kimlere veriliyor? 

Dul ve yetim aylığı alanlara da bayram ikramiyesi ödeniyor. Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara ödenen ikramiye rakamı farklı oluyor. Bayram ikramiyesi tutarı ilk olarak 1.100 TL olarak belirlenmişti. Yeni düzenleme ile ise bayram ikramiyesi tutarı yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye yükseltildi. 

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