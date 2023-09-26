Enkazlar kaldırılıyor! Deprem sonrası Hatay tanınmaz halde işte son durum
Asrın felaketinin ardından enkazın yüzde 72’sinin kaldırılmasıyla boş araziye dönen Hatay’da vatandaşlar, yıllarca yaşadıkları sokakları tanıyamaz hale geldi. İşte Hatay'ın son hali...
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay’da ekipler, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz kaldırma çalışmalarında yüzde 72 seviyesine gelindi. Enkazların kaldırılmasıyla Antakya ilçe merkezinin işlek caddeleri araziye döndü, bölge halkı yıllarca yaşadıkları sokakları tanıyamaz hale geldi.
Emek Mahalle Muhtarı Celal Sarı, yıllardır yaşadığı mahallesinde sokakları karıştırır hale geldiğini belirterek “Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Çalışan arkadaşlardan Rabbim razı olsun. Vali beyimiz göreve başladığı ilk günden itibaren bizlerle birlikte hareket etmekte. Moloz yığınları ve enkazlar kalkmakta. Ben kendi mahallemin içerisine geçtiğim zaman bile sokakları karıştırır oldum. Artık sokak kalmadı her yer dümdüz arazi oldu” ifadelerini kullandı.
İşte kentteki son durum...