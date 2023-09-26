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Kırıkkale'de dev kaçak alkol operasyonu! 650 litre kaçak şarap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kırıkkale'de dev kaçak alkol operasyonu! 650 litre kaçak şarap ele geçirildi

Kırıkkale Delice'de Jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak alkol operasyonunda 650 litre kaçak şarap ele geçirildi.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak alkol satışı ve üretimi yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İmirli köyünde kaçak alkol yaptığı tespit edilen M.Ç.'nin (53) evine operasyon düzenleyen jandarma, aramalar sırasında variller içerisine konulmuş 650 litre şarap ile bir miktar şarap yapımında kullanılan maya ele geçirdi. Ekipler tarafından gözaltına alınan M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

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