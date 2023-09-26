Vakıf Katılım Bankası'nda istifa

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş görevinden ayrıldı. Yerine kurumun Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ocak, vekaleten görevlendirildi.

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Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük görevinden ayrılan İkram Göktaş yerine, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ocak, vekaleten görevlendirildi.

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İkram Göktaş Beyefendi, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak vizyoner ve öngörülü duruşuyla Vakıf Katılım’ın bugünlere gelmesinde önemli katkılar sağladı.

2015 yılında kuruluş aşamasında görevine başlayan Sayın İkram Göktaş, görevini layıkıyla yerine getirerek önemli başarılara imza attı. İkram Göktaş Beyefendi’ye verdiği özverili hizmetler için teşekkür ediyoruz"

Ahmet Ocak kimdir?

Vakıf Katılım Genel Müdür Vekili Ahmet Ocak, 1965 yılında doğdu.

Anadolu Üniversitesi, AÖF İş İdaresi Bölümü’nden mezun oldu. Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Tezsiz Türkçe) Yüksek Lisans programını tamamladı. 1990-2015 yılları arasında Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ’de Kıdemli birim müdürlüğü dahil olmak üzere birçok alanda yöneticilik görevlerinde bulundu. 2015’te Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi AŞ’de Genel Müdür olarak görev yaptı.

2015 yılı Aralık ayında Vakıf Katılım Bankası AŞ'de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Ocak, Finans, Operasyon ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmiş olup 25 Eylül 2023 tarihinde Genel Müdür Vekili olarak görevlendirilmiştir.