BIST 8.361
DOLAR 27,25
EURO 28,90
ALTIN 1.676,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hatay'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuk sulama kanalında kayboldu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuk sulama kanalında kayboldu!

Hatay Reyhanlı'da serinlemek için sulama sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk sulama kanalında kayboldu. Ekiplerin çalışmalarını endişeli gözlerle izleyen aile, acı içerisinde bekliyor.

Abone ol

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Reyhanlı'da bulunan Tayfur Sökmen Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden geçerek Asi Nehri'ne bağlanan sulama kanalına serinlemek için giren 14 yaşındaki Abdülkadir Yar, kanaldan çıkamayınca yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Akşam saatlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye su altı arama kurtarma timi tarafından çalışma başlatıldı ve çalışmalar hava kararınca sona erdi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan arama çalışmalarına Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri de katıldı. Bölgede kayıp çocuğu bulmak için başlatılan çalışmalar sürerken, ekiplerin çalışmalarını endişeli gözlerle izleyen ailenin acı bekleyişi sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Emekliye üçüncü ikramiye verilecek mi? Cumhuriyet ikramiyesi ile ilgili bomba iddia
Emekliye üçüncü ikramiye verilecek mi? Cumhuriyet ikramiyesi ile ilgili bomba iddia
Kırıkkale'de dev kaçak alkol operasyonu! 650 litre kaçak şarap ele geçirildi
Kırıkkale'de dev kaçak alkol operasyonu! 650 litre kaçak şarap ele geçirildi
Kırıkkale'de dev kaçak alkol operasyonu! 650 litre kaçak şarap ele geçirildi
Kırıkkale'de dev kaçak alkol operasyonu! 650 litre kaçak şarap ele geçirildi
MİT'e kariyer sayfası üzerinden sağlık personeli alımı
MİT'e kariyer sayfası üzerinden sağlık personeli alımı
Depremde 45 kişi ölmüştü! Zaman Apartmanı'na ilişkin soruşturma tamamlandı
Depremde 45 kişi ölmüştü! Zaman Apartmanı'na ilişkin soruşturma tamamlandı
Vakıf Katılım Bankası'nda istifa
Vakıf Katılım Bankası'nda istifa
22 yaşındaki Türk genci, ABD'de aracında öldürüldü! Kuzeniyle görüntülü konuştuğu anda....
22 yaşındaki Türk genci, ABD'de aracında öldürüldü! Kuzeniyle görüntülü konuştuğu anda....
Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu açıklandı 2. ve 3. sıra yer değiştirdi
Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu açıklandı 2. ve 3. sıra yer değiştirdi
Hatay'da polis ekiplerinden kaçak telefon operasyonu!
Hatay'da polis ekiplerinden kaçak telefon operasyonu!
Cumhurbaşkanlığı'ndan yaptırımlarda Rusya'ya yardım iddiasıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı'ndan yaptırımlarda Rusya'ya yardım iddiasıyla ilgili açıklama
Yangını söndüren ekipler korkunç manzara ile karşılaştı
Yangını söndüren ekipler korkunç manzara ile karşılaştı
Felç kalan köpeğini emanet bildi, inançsızken Müslüman oldu!
Felç kalan köpeğini emanet bildi, inançsızken Müslüman oldu!