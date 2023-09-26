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Ankara'da uyuşturucu vurgunu! 4 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da uyuşturucu vurgunu! 4 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Ankara'da narkotik polis ekiplerinin şüpheli şahısların ikametine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Edinilen bilgilere göre, Mamak’ta H.S., Y.A., E.A. ve Ç.Ç. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde polis ekipleri bilgi aldı. Şüphelilerin takibe alınması sonucu düzenlenen operasyonda H.S., Y.A., E.A. ve Ç.Ç. isimli 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde; 410 gram line kokain, 42 bin 230 adet sentetik ecza maddesi, 208 bin 700 TL nakit para ve 100 dolar ele geçirildi. Operasyon sonucu ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin 4 milyon TL olduğu değerlendirildi.

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