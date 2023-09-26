BIST 8.354
DOLAR 27,25
EURO 28,90
ALTIN 1.676,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kadın tır sürücüsünün çarptığı motosikletli tırın altında kalarak can verdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kadın tır sürücüsünün çarptığı motosikletli tırın altında kalarak can verdi!

Adana'da D-400 karayolunda kontrolden çıkan tır motosiklet sürücüsüne çarptı. Meydana gelen kazada tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-400 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre Çiğdem U.'nun manevra yaptığı 34 DL 0155 plakalı tır Emircan Zorlu yönetimindeki motosiklete çarptı.

Devrilen motosikletiyle birlikte tırın altında sürüklenen Zorlu, kanlar içinde kaldı. Sesi duyan Çiğdem U., tırı durdurdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zorlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Emircan Zorlu'nun cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Çiğdem U. İse İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Genç yatırımcıların yeni durağı borsa oldu! Genç yatırımcıların oranı 25,65 seviyesine çıktı
Genç yatırımcıların yeni durağı borsa oldu! Genç yatırımcıların oranı 25,65 seviyesine çıktı
8 ilde eş zamanlı operasyon! Borsa dolandırıcılığında 29 şüpheli gözaltına alındı
8 ilde eş zamanlı operasyon! Borsa dolandırıcılığında 29 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'de dev makaron operasyonu! 161 bin 200 kaçak makaron ele geçirildi
Mersin'de dev makaron operasyonu! 161 bin 200 kaçak makaron ele geçirildi
Naci Görür'den İstanbul için korkutan uyarı: Ya Kumburgaz Kırılacak ya da Adalar
Naci Görür'den İstanbul için korkutan uyarı: Ya Kumburgaz Kırılacak ya da Adalar
Manisa'da lise öğrencisi çalıştığı inşaattan düşerek öldü
Manisa'da lise öğrencisi çalıştığı inşaattan düşerek öldü
Uzmanlar doğum kontrol ve cinsel hastalıklar konusunda uyardı!
Uzmanlar doğum kontrol ve cinsel hastalıklar konusunda uyardı!
Son gün 1 Ekim! Yüz binlerce öğrenci oy kullanamayabilir
Son gün 1 Ekim! Yüz binlerce öğrenci oy kullanamayabilir
Usta gazeteci Hıfzı Topuz 100 yaşında hayatını kaybetti! Hıfzı Topuz kimdir eşi ve çocukları...
Usta gazeteci Hıfzı Topuz 100 yaşında hayatını kaybetti! Hıfzı Topuz kimdir eşi ve çocukları...
Eskişehir'de kayıp olarak aranıyordu! Meğer uçurumdan atmışlar korkunç detaylar
Eskişehir'de kayıp olarak aranıyordu! Meğer uçurumdan atmışlar korkunç detaylar
E-5'te madde bağımlısı şahıs dehşeti yaşattı! Boğazını makasla kesmeye çalıştı
E-5'te madde bağımlısı şahıs dehşeti yaşattı! Boğazını makasla kesmeye çalıştı
Site aidatlarına düzenleme geliyor: Sertifika şartı, denetim...
Site aidatlarına düzenleme geliyor: Sertifika şartı, denetim...
Wagner'den kritik Afrika ve Belarus açıklaması
Wagner'den kritik Afrika ve Belarus açıklaması