Adana'da motosikletli gencin feci ölümü! Kadın tır sürücüsü gözaltına alındı
ADANA'da Çiğdem U. idaresindeki tır manevra yaptığı sırada 20 yaşındaki Emircan Zorlu'nun kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altında kalıp metrelerce sürüklenen talihsiz genç oracıkta can verdi. Olay yerine gelen polis, Çiğdem U.'yu gözaltına aldı.Abone ol
Kaza, saat 09.00 sıralarında D-400 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre Çiğdem U. idaresindeki 34 DL 0155 plakalı tır manevra yaparken, Emircan Zorlu yönetimindeki motosiklete çarptı. Devrilen motosikletiyle birlikte tırın altında sürüklenen Zorlu, kanlar içinde kaldı.
Sesi duyan Çiğdem U., tırı durdurdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zorlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Emircan Zorlu'nun cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Çiğdem U. ise İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldü.