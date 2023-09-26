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Tramvay direğine çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü can verdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tramvay direğine çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü can verdi!

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil tramvay direğine çarpan otomobil alev alev yandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, önceki gece 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erkan Yıldızer (28) idaresindeki 06 HB 0626 plakalı otomobil cadde üzerinde bulunan tramvay yolundaki katener direğine çarptı.

Çarpışmanın ardından alev topuna dönen araçtan çıkarılan Erkan Yıldızer, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi gören Erkan Yıldızer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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